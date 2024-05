Documentaire

Parmi tous les cours d’eau européens, le Rhin est certainement le plus chargé d’histoire et de symboles, entre essor industriel et connexions transfrontalières. Majestueux fleuve serpentant à travers l’Europe, il offre une toile de fond spectaculaire pour une croisière mémorable. Cette voie navigable emblématique, qui traverse six pays et est longue de plus de 1 200 kilomètres, offre une expérience inoubliable pour les voyageurs en quête d’aventure, d’histoire et de paysages pittoresques. Documentaire produit par Night And Day.