Documentaire

A l’entrée du golfe du Mexique, une forme de crocodile se détache de l’archipel des Caraïbes. Des centaines de kilomètres de plages, des montagnes, des forêts tropicales, une architecture hispano-coloniale, une île où le temps semble s’être arrêté. Bienvenue à Cuba !

Le rapprochement historique entre Cuba et les Etats-Unis et la levée récente de l’embargo invitent à re-découvrir cette île mythique. Quasi-coupée du monde pendant près de 60 ans, mais du même coup préservée, Cuba a su s’adapter, développer un art de la débrouille et affirmer sa singularité, son identité. Elle a su inventer un modèle de développement raisonné. Et celle qu’on considérait hier comme l’enfant rebelle des caraïbes pourrait bien être regardée aujourd’hui comme l’enfant modèle. Ironie de l’histoire, la voiture américaine est devenue l’emblème du renouveau de La Havane.

Documentaire : Cuba, l’Île sanctuaire – Épisode 1 : L’esprit de La Havane (2017)

Un documentaire de Pierre Belet

