Article

Nichée au cœur de la Slovénie, la caverne de Križna est un véritable joyau souterrain, façonné au fil des siècles par les flots. Connue pour ses paysages époustouflants, cette grotte attire chaque année des milliers de visiteurs en quête d’aventure et de beauté naturelle.

La caverne, située près de la ville de Lož, est unique en son genre. Contrairement à de nombreuses autres grottes, elle n’a pas été aménagée pour le tourisme de masse. Ici, la nature est restée à l’état brut, offrant aux visiteurs une expérience authentique et immersive. L’absence d’aménagements modernes permet de préserver l’intégrité écologique de cet écosystème fragile.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la caverne de Križna est son réseau de lacs souterrains. Au total, ce ne sont pas moins de vingt-deux lacs qui se succèdent dans les profondeurs de la grotte. Ces plans d’eau, d’une clarté exceptionnelle, sont alimentés par des rivières souterraines qui ont sculpté le calcaire au fil du temps. C’est cette action ininterrompue des flots qui a donné naissance aux formations géologiques spectaculaires que l’on peut admirer aujourd’hui.

La visite de la caverne se fait à bord de petits bateaux pneumatiques, permettant de glisser silencieusement sur les lacs tout en admirant les stalactites et stalagmites scintillantes. Cette exploration aquatique est accompagnée par des guides expérimentés qui partagent avec passion l’histoire et les secrets de ce lieu magique. Pour les plus aventureux, des expéditions plus longues permettent de découvrir les parties les plus reculées de la grotte, où peu de personnes ont osé s’aventurer.

Outre sa beauté naturelle, la caverne de Križna est également un site d’une grande importance archéologique. Des fouilles ont révélé des ossements d’ours des cavernes, témoignant de la présence de ces animaux il y a des milliers d’années. Ces découvertes offrent un aperçu fascinant de la faune préhistorique qui peuplait la région.