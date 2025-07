Documentaire

Loïc et Geoffroy traversent la Roumanie, la Hongrie et la Slovénie pour explorer les défis liés à l’eau en Europe. En Roumanie, où l’accès à l’eau reste limité, ils montrent comment la croissance urbaine a réduit les terres arables et exacerbé la rareté de l’eau. Ils rencontrent des experts qui expliquent l’importance des stations d’épuration, comme à Milan, où les eaux domestiques sont réutilisées pour l’agriculture. En France, ils découvrent l’impact de la logistique moderne sur la distribution des ressources et de la viande, ainsi que l’empreinte écologique des pays occidentaux, principaux bénéficiaires de la mondialisation. Leur voyage souligne la nécessité de repenser l’utilisation de l’eau dans la production et la consommation mondiales.

Réalisateur : Loïc et Geoffroy de La Tullaye