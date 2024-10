Documentaire

Le domaine skiable des Trois-Vallées, en Savoie, est l’un des plus grands du monde. Sophie Jovillard se lance dans une randonnée en raquettes, une escalade sur glace et une escapade en forêt jusqu’à l’impressionnant lac de la Rosière. Pause gourmande à Courchevel en compagnie de Gaël et Julien Machet, respectivement producteur de fromage et chef cuisinier étoilé pour une visite de la spectaculaire cave à fromages, une dégustation et la confection d’une nouvelle recette. A l’initiative des producteurs des vallées de Tarentaise, des dîners champêtres sont organisés en forêt. Gros plan également sur la tyrolienne de la station de Val Thorens et le Spa de Méribel.