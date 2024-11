Documentaire

Pendant un an, la journaliste freelance Morgane Alzieu et le photographe Quentin Caffier, tout deux fans de culture otaku, ont vécu en immersion à Tokyo. De leur expérience, ils on réalisé un documentaire qui nous plonge dans les lieux les plus insolites et les plus secrets. Ils nous guident à travers les boutiques de rétro-gaming, aux magasins branchés en passant par les meilleurs restaurants ou les spectacles les plus délirants.

Un documentaire de Quentin Caffier et Morgane Alzieu, une production Media365.