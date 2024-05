Documentaire



Au cœur du Sahara marocain se déroule un combat peu commun : la domination d’hommes sur un ami-ennemi fascinant et terrifiant : le cobra. Ces hommes, ce sont les Aïssaouis (adepte de cette confrérie du Maroc), connus pour des pratiques qui les mènent toujours sur le fil de ce qui tue, mutile, ou rend fou le commun des mortels. Ils capturent l’animal à main nue. Son pouvoir leur sert à devenir plus fort pour guérir. Ce sont des pratiques associées à une philosophie de tolérance et à des expériences personnelles de transe. Le film nous emmène sur les traces d’un Aïssaoui : de sa quête des reptiles dans le désert jusqu’à son rituel d’exorcisme.



Un documentaire de François-Xavier Noulenp