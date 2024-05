Conférence



Au travers de récits d’actions et de mobilisations concrètes sur notre territoire, des exemples de partage de l’espace entre humains et non-humains ; appel à retisser des liens avec la nature ; à respecter sa biodiversité en toute humilité, à entrer en convivialité avec les autres espèces, à interagir / repenser la nature ; repenser ce qui est possible.