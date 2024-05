Documentaire



À 2h au sud de Paris, Berry est une destination aux charmes discrets, souvent secrets. Ses chemins de découverte sont nombreux et surprenants : adresses de charme et de partage, sites insolites, merveilles naturelles, personnalités marquantes… Des richesses qui se révèlent à qui veut arpenter les chemins de traverse d’un territoire aux ressources insoupçonnées. On vous emmène à la découverte du Berry ! Composé des départements de l’Indre et du Cher, le Berry est l’autre nom du cœur de la France. Cette ancienne province française associe de nombreux itinéraires bis offrant une intimité immédiate avec la campagne et ses vertus salvatrices. Le Château de Valençay, Bourges, la Route Jacques Cœur, le Domaine de George Sand ou encore Sancerre sont les fleurons de son histoire, enlacés par une nature douce et sauvage qui s’étire des rives de la Loire aux étangs du Parc naturel régional de la Brenne.

Réalisation: Jean-Christophe Naberes

© MORGANE PRODUCTION