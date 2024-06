Documentaire



Notre système alimentaire est le principal responsable des menaces qui pèsent sur la planète. Réchauffement climatique, perte de biodiversité, épuisement des nappes phréatiques, accaparement des terres, malnutrition, multiplication des maladies chroniques… Si rien ne change dans les dix prochaines années, le fragile équilibre qui permet la vie sur terre risque de se briser.

Notre assiette est donc le levier le plus puissant pour sauver la planète mais aussi pour améliorer notre santé. Et sur ce levier, nous pouvons tous agir.

Celm raconte l’histoire de femmes et d’hommes qui, aux quatre coins du monde, inventent un autre modèle alimentaire bénéque pour la planète, la nature et notre santé. De la création de fermes municipales pour des cantines 100% bio en circuit court, aux méthodes de cuisine anti-gaspillage. De la transformation de nos déchets alimentaires en compost, à une réduction de notre consommation de viande. De la mise à disposition de jardins partagés pour les plus défavorisés, aux politiques de soutiens des petits producteurs indépendants. Les solutions sont là, à portée de main.

Avec ce documentaire, Benoît Bringer, journaliste d’investigation et ancien rédacteur en chef de Cash Investigation et Prix Pulitzer avec l’équipe des Panama Papers, poursuit son travail de journalisme de solution.