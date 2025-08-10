Nous poursuivons notre exploration du plus grand marché de produits frais au monde aux côtés de ses représentants les plus éminents.
Un autre type d’acheteur vient tout juste son apparition : « les casseurs ». L’objet de leur convoitise, ce sont les produits proches de l’expiration sur lesquels ils peuvent espérer faire une bonne affaire.
Et ils ne sont pas les seuls à venir en fin de marché. Il y a les associations d’aide alimentaire. Car à Rungis aussi, on sait se montrer solidaire.
Tiré du documentaire : « Rungis, les maîtres du goût »
Réalisation : Stépahen Sanchez