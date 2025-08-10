Documentaire

Nous poursuivons notre exploration du plus grand marché de produits frais au monde aux côtés de ses représentants les plus éminents.

Un autre type d’acheteur vient tout juste son apparition : « les casseurs ». L’objet de leur convoitise, ce sont les produits proches de l’expiration sur lesquels ils peuvent espérer faire une bonne affaire.

Et ils ne sont pas les seuls à venir en fin de marché. Il y a les associations d’aide alimentaire. Car à Rungis aussi, on sait se montrer solidaire.

Tiré du documentaire : « Rungis, les maîtres du goût »

Réalisation : Stépahen Sanchez

