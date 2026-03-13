Documentaire

Jacques Legros se rend à Rhinau à la frontière franco-allemande. Il y retrouve une famille exceptionnelle, un père et son fils, Jean et Alexis Albrecht. Chefs cuisiniers étoilés mais surtout passionnés et amoureux du terroir alsacien.

C’est donc tout naturellement que l’émission commence bottes aux pieds dans le jardin pour cueillir les plantes sauvages dont Alexis et Jean raffolent .

Puis direction le Rhin pour la pêche du jour et ensuite, la cuisine pour un moment de haute gastronomie tout en simplicité.