Infographie

Les oranges font partie des fruits les plus consommés au monde, souvent associées à la santé, à la fraîcheur et au petit-déjeuner. Mais derrière leur apparente simplicité se cachent des faits étonnants que peu de gens connaissent.

Si vous pensiez tout savoir sur ce fruit rond et juteux, détrompez-vous : ces quelques anecdotes insolites pourraient bien vous surprendre.

Les oranges ne sont pas toujours… orange !

Vous pourriez être surpris d’apprendre que toutes les oranges ne sont pas orange. Dans certaines régions tropicales, comme le Vietnam ou la Thaïlande, la peau des oranges peut rester verte même lorsqu’elles sont mûres.

Cela s’explique par le climat chaud qui empêche la chlorophylle de se dégrader. Ainsi, une orange bien mûre et juteuse peut conserver une teinte verte et pourtant être parfaitement comestible.

Le jus d’orange n’est pas toujours aussi frais qu’on le pense

Si vous pensiez que votre jus d’orange « pur jus » venait tout droit d’une orange fraîchement pressée, détrompez-vous. Dans l’industrie, le jus est souvent stocké dans d’énormes cuves sans oxygène pendant plusieurs mois.

Pour lui redonner du goût, les fabricants ajoutent ensuite un « arôme » spécialement conçu pour imiter la saveur naturelle. Ce n’est donc pas vraiment le goût de l’orange que vous ressentez, mais celui d’un parfum soigneusement élaboré.

L’orange était autrefois un fruit de luxe

Avant le développement des réseaux de transport modernes, l’orange était un fruit rare et précieux en Europe. Elle était réservée aux classes aisées et souvent offerte comme cadeau de Noël dans les familles modestes.

Recevoir une orange à cette époque, c’était un peu comme recevoir un bijou aujourd’hui. Cela montre à quel point ce fruit courant était autrefois un symbole de richesse et de raffinement.

Les oranges peuvent produire de l’électricité

Cela peut sembler étonnant, mais les oranges — comme d’autres agrumes — peuvent être utilisées pour produire de l’électricité. Leur acidité permet de créer une réaction chimique lorsqu’elles sont en contact avec du métal, un peu comme une pile.

Des expériences scientifiques ont déjà permis d’allumer de petites LED grâce à quelques oranges connectées avec des fils et des clous en zinc et en cuivre. Une orange peut donc être bien plus qu’une simple source de vitamine C.