Documentaire

A Shanghai, nous visitons l’un des plus grands et des plus beaux marchés de nourriture de la ville. Il y a là des produits venus de toutes les provinces de Chine.

Nous rencontrons quelques commerçants qui vendent des plats faits sur place. L’un des chefs d’un bon restaurant de la ville réalise pour nous deux recettes que l’on peut ensuite reproduire chez soi. Pour finir, nous partons ensuite goûter une recette traditionnelle réalisée chez l’un des habitants de la ville.

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Shanghai »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

