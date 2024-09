Article

Située sur la côte picarde, Mers-les-Bains est une station balnéaire emblématique du nord de la France, réputée pour son patrimoine architectural unique et son cadre naturel exceptionnel. Nichée entre les falaises de craie blanche et la mer, elle est un véritable havre de paix pour ceux qui recherchent une escapade tranquille tout en restant proche de sites touristiques d’envergure.

À la croisée entre la Normandie et la Baie de Somme, Mers-les-Bains bénéficie d’une situation géographique idéale, offrant un point de départ parfait pour explorer cette région riche en histoire et en paysages spectaculaires.

Alors que faire à Mers-les-Bains, cette station qui se distingue par l’authenticité de ses traditions balnéaires, préservées au fil des décennies ?

Admirer les villas Belle Époque

L’une des premières choses qui frappe lorsqu’on arrive à Mers-les-Bains est la présence de splendides villas de style Belle Époque. Ces édifices, construits à la fin du XIXe siècle, témoignent du passé prestigieux de la station balnéaire, à une époque où la bourgeoisie parisienne venait y passer ses étés. Les façades colorées, richement décorées, avec leurs balcons en fer forgé, leurs bow-windows et leurs ornements en céramique, donnent à l’esplanade un cachet unique.

Chaque maison raconte une histoire, et se promener le long du front de mer devient un véritable voyage dans le temps. Ces villas ont été classées au patrimoine des Monuments Historiques, et certaines d’entre elles sont ouvertes au public à certaines occasions, notamment lors des Journées du Patrimoine, permettant aux visiteurs de pénétrer dans l’univers raffiné des vacanciers du siècle dernier. Il est fascinant d’imaginer la vie à cette époque, où les bains de mer étaient à la mode et où chaque villa, avec son style unique, reflétait le statut social de ses propriétaires.

En arpentant cette promenade, on peut également apprécier les détails architecturaux typiques de cette époque, comme les mosaïques, les frontons ornés et les couleurs vives qui contrastent avec le gris des galets et le bleu de la mer.

Profiter de la plage et des activités nautiques

La plage de Mers-les-Bains, vaste étendue de galets à marée haute, se transforme en une longue bande de sable fin à marée basse, offrant un cadre idéal pour une multitude d’activités. Cette plage, encadrée par les majestueuses falaises de craie, est un véritable terrain de jeu pour les familles, les sportifs et les amateurs de détente.

Les galets, polis par les vagues, offrent une texture unique sous les pieds, tandis que le sable qui apparaît à marée basse invite à de longues promenades le long du rivage, à la recherche de coquillages et d’empreintes de petits crabes. L’eau, souvent d’un bleu profond les jours ensoleillés, est propice à la baignade, surtout durant la période estivale où la température est plus clémente. Mais Mers-les-Bains ne se limite pas à la simple baignade.

Pour les plus aventureux, diverses activités nautiques sont proposées. Le char à voile, par exemple, permet de ressentir toute la puissance du vent marin, tandis que le kayak de mer ou le stand-up paddle offrent une manière plus tranquille d’explorer la côte. Que ce soit pour glisser sur les vagues ou simplement bronzer au soleil, cette plage est un véritable atout de la station.

Et pour les amateurs de pêche à pied, la marée basse dévoile des trésors insoupçonnés dans les petites flaques laissées par la mer, parfaits pour une initiation à cette pratique ancestrale.

Explorer les falaises et la nature environnante

Les falaises de Mers-les-Bains, parmi les plus impressionnantes d’Europe, sont un incontournable pour tous ceux qui apprécient les panoramas à couper le souffle. Culminant à plus de 100 mètres de hauteur, elles dominent la Manche et offrent des vues spectaculaires sur les environs. Ces falaises sont composées principalement de craie, un matériau tendre que l’érosion marine sculpte depuis des millénaires, créant des formes et des reliefs parfois surprenants.

Pour les explorer, plusieurs sentiers de randonnée serpentent à travers les collines et permettent d’atteindre des points de vue exceptionnels. Parmi eux, le GR21, également connu sous le nom de sentier des douaniers, est sans doute le plus célèbre. Ce chemin longe la côte et offre des panoramas à perte de vue sur la mer et les falaises.

À chaque virage, le paysage change, tantôt offrant des perspectives plongeantes sur la plage de galets, tantôt révélant des criques cachées entre les falaises. C’est aussi l’occasion d’observer une faune et une flore spécifiques à cet environnement, comme les oiseaux marins ou les plantes adaptées aux sols calcaires.

En haut des falaises, le belvédère offre une vue imprenable sur les stations balnéaires de Mers-les-Bains, du Tréport et, au loin, sur la côte d’Albâtre. Il s’agit d’un endroit privilégié pour admirer le coucher du soleil, lorsque les falaises se parent de teintes dorées, rouges et orangées, créant un tableau naturel digne des plus beaux paysages maritimes.

Visiter Le Tréport et son port pittoresque

À quelques minutes seulement de Mers-les-Bains, la ville voisine du Tréport est une autre étape incontournable lors de votre séjour. Connue pour son port de pêche et son atmosphère maritime typique, Le Tréport offre un charme authentique avec ses quais animés, ses bateaux colorés et ses petites maisons de pêcheurs.

La ville, également située au pied des falaises, est un lieu vivant où les visiteurs peuvent se promener le long des quais et observer le va-et-vient des bateaux de pêche. L’un des moments forts d’une visite au Tréport est le passage au marché aux poissons, situé directement sur le port.

Chaque jour, les pêcheurs y vendent leurs prises, proposant des produits de la mer frais et variés : poissons, coquillages, crustacés, tout y est pour régaler les amateurs de fruits de mer.

Mais Le Tréport, c’est aussi son célèbre funiculaire, un moyen unique de gravir les falaises. Gratuit et offrant des vues spectaculaires, ce funiculaire, qui date du début du XXe siècle, relie le centre-ville au sommet des falaises. Une fois en haut, le panorama sur la ville, la mer et les falaises environnantes est tout simplement à couper le souffle.

C’est également un point de départ idéal pour de nouvelles randonnées le long des falaises ou simplement pour profiter d’un moment de contemplation face à l’immensité de la mer.

Découvrir la Baie de Somme

Située à environ une demi-heure en voiture de Mers-les-Bains, la Baie de Somme est l’un des plus beaux estuaires d’Europe et un lieu de prédilection pour les amoureux de la nature. Cette vaste étendue, où la mer rencontre les terres, offre une incroyable diversité de paysages : marais, dunes, prés salés, et longues plages de sable composent ce décor grandiose.

Classée parmi les plus belles baies du monde, la Baie de Somme est surtout connue pour sa richesse écologique. Elle abrite en effet une faune et une flore uniques, et est particulièrement prisée des ornithologues du monde entier. Des milliers d’oiseaux migrateurs y font halte chaque année, et il est possible d’observer une multitude d’espèces depuis les différents postes d’observation disséminés dans la baie.

Mais l’attraction la plus populaire reste sans doute la colonie de phoques qui a élu domicile dans la baie. Une balade en bateau ou une sortie en kayak permet de s’approcher de ces fascinants mammifères marins dans leur habitat naturel. Voir ces animaux se prélasser sur les bancs de sable, à marée basse, est une expérience unique qui enchante petits et grands.

Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, le parc du Marquenterre offre une autre manière de découvrir la biodiversité de la Baie de Somme. Ce parc naturel, composé de marais, de bois et de dunes, est un véritable sanctuaire pour la faune sauvage, et des sentiers balisés permettent de s’y aventurer tout en respectant la tranquillité des lieux.

Mers-les-Bains est une charmante station balnéaire réputée pour ses falaises de craie, ses villas Belle Époque colorées et sa plage de galets située en Normandie.

Visiter Saint-Valery-sur-Somme

La petite ville médiévale de Saint-Valery-sur-Somme, perchée sur les hauteurs de la baie, est une véritable perle à découvrir. Avec ses rues pavées, ses maisons à colombages et ses jardins fleuris, elle dégage une atmosphère charmante et authentique. Cette ville a conservé un riche patrimoine historique, et chaque coin de rue semble raconter une histoire.

On peut y visiter la chapelle des Marins, un lieu empreint de légendes et de mystères, situé en haut de la ville. Depuis cette chapelle, le panorama sur la baie est époustouflant, offrant une vue à 360° sur l’estuaire et les environs.

La porte de Nevers et les remparts, vestiges de l’époque médiévale, ajoutent au charme de cette ville, qui semble être restée figée dans le temps. Saint-Valery-sur-Somme est également un lieu de rendez-vous pour les artistes, qui viennent y chercher l’inspiration, et il n’est pas rare de croiser des peintres ou des photographes en train de capturer la beauté de ses paysages.

Découvrir les jardins de Mers-les-Bains

Bien que souvent éclipsés par les falaises et les villas Belle Époque, les jardins de Mers-les-Bains constituent une petite oasis de verdure au cœur de la station balnéaire.

Aménagés avec soin, ces jardins offrent un cadre reposant pour une promenade en famille ou un moment de détente à l’ombre des arbres. Les massifs de fleurs, soigneusement entretenus, apportent une touche de couleur et de fraîcheur, tandis que les pelouses verdoyantes invitent à s’allonger pour profiter du calme. Pour les enfants, un espace de jeux est aménagé, permettant aux plus jeunes de se divertir pendant que les adultes profitent du paysage.

En été, ces jardins deviennent le théâtre de nombreux événements, comme des concerts en plein air, des marchés artisanaux, et autres festivités qui animent la station. C’est un lieu de rencontre et de convivialité, où habitants et visiteurs se retrouvent pour partager des moments de détente.

Partir à la découverte de Eu

À quelques kilomètres de Mers-les-Bains se trouve la ville historique de Eu, un véritable joyau d’architecture et de patrimoine. Eu est célèbre pour son château, une ancienne résidence royale qui a accueilli de nombreux rois et reines de France, notamment Louis-Philippe.

Le château d’Eu, majestueux édifice de briques et de pierre, abrite aujourd’hui un musée qui retrace l’histoire de la ville et de la région. Les collections exposées sont d’une grande richesse, allant de l’art religieux aux objets de la vie quotidienne du XIXe siècle. Les jardins du château, avec leurs allées bordées d’arbres et leurs parterres fleuris, sont également un lieu agréable pour une promenade tranquille.

En plus du château, Eu est connue pour sa collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent, un chef-d’œuvre de l’architecture gothique flamboyante. L’intérieur de cet édifice impressionnant, avec ses voûtes élancées et ses vitraux colorés, transporte les visiteurs dans une autre époque. La ville, avec ses ruelles étroites et ses maisons à colombages, a su préserver tout son charme d’antan.

Faire du vélo le long de la côte

Pour les amateurs de vélo, la région de Mers-les-Bains est un véritable terrain d’aventure. La côte d’Albâtre, avec ses falaises spectaculaires et ses villages pittoresques, offre un cadre idéal pour des balades à vélo.

Plusieurs pistes cyclables, bien aménagées, permettent de découvrir les environs à votre rythme, en profitant des paysages variés entre mer, falaises et campagne. Les sentiers côtiers offrent des vues incroyables sur la Manche, avec des arrêts réguliers pour admirer le paysage ou prendre une photo. Pour les cyclistes plus expérimentés, certaines portions des itinéraires sont plus techniques, notamment celles qui longent les falaises, mais elles sont toujours récompensées par des panoramas époustouflants.

Que vous choisissiez une balade tranquille en famille ou une sortie plus sportive, le vélo est un excellent moyen d’explorer la région tout en respectant l’environnement.

En conclusion : que faire à Mers-les-Bains ?

Mers-les-Bains et ses environs offrent une multitude d’activités et de découvertes pour tous les types de voyageurs. Que vous soyez passionné d’histoire, amoureux de la nature ou simplement en quête de détente, cette région saura vous surprendre par la diversité de ses paysages et la richesse de son patrimoine.

Entre la beauté brute des falaises, le charme intemporel des villas Belle Époque et les nombreuses escapades possibles dans les environs, Mers-les-Bains est une destination à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent profiter d’un séjour ressourçant au bord de la mer.