Documentaire

Située sur le littoral picard, la baie de Somme est un vaste réservoir de merveilles naturelles. Elle est notamment reconnue, aujourd’hui, pour sa richesse ornithologique. Classée parmi les plus belles baies du monde, elle offre de magnifiques paysages et un cadre de vacances et de promenades idyllique. D’ailleurs, les touristes ne s’y trompent, qui viennent y flâner tout comme les artistes, et ce depuis le XIXe siècle. Ce document invite les téléspectateurs à une odyssée picarde, à la découverte de sites comme la cité médiévale de Saint-Valéry ou les jardins de l’abbaye de Valloires.

Réalisé par Pierre CHASSAGNIEUX.

© MORGANE PRODUCTION