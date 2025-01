Documentaire

Au rendez-vous de l’artisanat et des saveurs, la place où il faut être. Des gens attachants, des fruits et légumes frais et locaux. Une atmosphère unique et pittoresque faite d’authenticité, de simplicité et de sourires, en bref une place où le « pitoisme » exacerbé à la taille de l’Antarctique (ou ce qu’il en reste…) n’a jamais eu sa raison d’être. Dès la fin de l’après-midi, la veille du dimanche, jour de grand marché, le poisson est transvasé du container vers les chariots pour la pesée avant d’être mis au frigo pour les étals des détaillants