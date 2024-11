Documentaire

New York a le blues, mais la French Touch fait de la résistance. Restaurants et musées fermés, spectacles à l’arrêt… Dès le printemps 2020, New-York a été l’une des villes les plus touchées au monde par la Covid 19. La plus grande ville des États-Unis tourne au ralenti, frappée par une crise économique sans précédent. Pourtant, certains Français ont trouvé un moyen de se réinventer en adoptant la légendaire positive attitude américaine. À Chelsea par exemple, un des quartiers les plus vivants de New-York où la moitié des restaurants a mis la clé sous la porte, le LOULOU dirigé par Mathias un français fait terrasse comble ! Ses cocktails et sa cuisine française sont très prisés par les New-Yorkais… car aux États-Unis les règles sont plus souples qu’en France : les restaurants peuvent servir leurs clients à l’extérieur et bonne nouvelle d’ici deux semaines, ils pourront rouvrir 1/4 de leur salle au public, les clients vont pouvoir de nouveau dîner au chaud !Alors Mathias a décidé d’installer un petit club de jazz à l’intérieur de son restaurant. L’ouverture est prévue le 14 février, jour de la fête des amoureux. Pour les acteurs en revanche… difficile de continuer comme avant la pandémie. Les théâtres de New-York sont fermés, Broadway a le blues. À 48 ans, Richaud, a dû renoncer à ses rêves d’Hollywood. Depuis le début de la pandémie, il s’est carrément reconverti en boulanger-livreur de baguettes. Et ça marche tellement qu’Alain Ducasse lui prête une de ses cuisines pour faire son pain tous les jours. De leur côté, les agents immobiliers français ont plutôt le sourire : si les biens ont perdu de leur valeur à New-York (environ 20%), ils voient arriver une nouvelle clientèle en quête d’investissements rentables… Avec une crise, il y a toujours plein d’opportunités, confie Yann Rousseau, un agent immobilier français installé à New-York depuis 15 ans. New York compte officiellement 35000 français sur son sol, mais il serait plus de 100 000. Nous avons suivi ceux qui ont trouvé comment sortir gagnants de cette crise.