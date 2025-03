Documentaire

L’ascension de l’Aconcagua, effectuée en 13 jours par Katia, est connue pour son exigence physique et mentale. De son départ de Mendoza, ville au pied de l’Aconcagua, jusqu’à son objectif, le sommet à près de 7000 mètres, Katia n’est pas seule. Accompagnée de la caméra de Nicolas Grimard, ce périple est également une aventure humaine extraordinaire. Rencontre avec des personnages hauts en couleur, étonnants, habitants des vallées ou des villages, de plus en plus hauts, compagnons de trek, guides, secouristes, etc., nous découvrons ainsi la société de ces populations, dont la vie, qu’ils habitent dans la vallée ou dans la montagne, est liée au » colosse de l’Amérique « . Autour du personnage de Katia, à qui les téléspectateurs peuvent s’identifier, s’installe un véritable suspense, une dramaturgie forte, du début à la fin de l’aventure. Il s’agit de suivre au plus près le défi de Katia Lafaille, d’en suivre les aléas, les victoires, les renoncements…