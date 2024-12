Documentaire

Le massif des Vosges conjugue la petite et la grande histoire. L’Histoire, terrible, de la première guerre mondiale, où français et allemands se sont battus dans des conditions épouvantables pour défendre les frontières au sommet du massif. L’histoire, plus légère, de ceux qui vivent ici, au cœur des montagnes les plus septentrionales de France, des montagnes douces en apparence mais au caractère bien trempé… Laurent Guillaume vous emmène découvrir les Vosges en hiver, le long de la fameuse route des crêtes, qui offre un panorama superbe sur la plaine d’Alsace. Documentaire réalisé par Marc de Langenhagen