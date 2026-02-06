Charlotte Dekoker est dans les Vosges en compagnie d’Albane, guide de moyenne montagne et experte en sylvothérapie. Vous allez sûrement découvrir cette pratique étonnante où les vertus d’une balade en forêt peuvent être formidables. Ensuite, Albane propose à Charlotte une adresse qu’elle affectionne particulièrement, une brasserie dans le centre d’Epinal.
C’est avec Thibaut, que vous allez découvrir la brasserie « la Fouillotte » et pouvoir constater qu’on y retrouve, ici aussi, un peu de la forêt des Vosges…