Documentaire

L’avenue des Champs-Élysées n’a jamais cessé de séduire. Les Champs-Élysées présentent cette caractéristique unique d’être un lieu où les gens s’additionnent sans problème, où les tribus les plus diverses se rencontrent sans hostilité, où riches et pauvres se côtoient sans gêne, où les couches sociales se superposent sans heurt, où les courants de la mode se mêlent avec fluidité. Flâneurs et gens pressés, jeunes en tenue de jogging et cohorte de dames en vison, cinéphiles et amateurs de danse, touristes et noctambules, marginaux et hommes d’affaires, célébrités et pauvres hères s’y croisent et s’y frôlent sans refus de l’autre. Portraits croisés de tous ceux qui font que les Champs-Elysées sont les Champs-Élysées. Un documentaire de Jean-François Delassus