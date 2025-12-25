Au Cambodge, un million de personnes vivent dans des villages flottants ou sur des bateaux-maisons au milieu du lac Tonlé Sap. Autrefois poissonneux, ce lac, l’un des plus grands d’Asie, n’arrive plus à nourrir ses habitants, mettant en péril leur mode de vie. En cause : la pollution, le changement climatique et la construction de barrages en amont.
————————————————-