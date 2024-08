Documentaire



Loin des lagons turquoise de la côte ouest, l’île de Tahiti possède une nature plus secrète, rude, et rocheuse. Sur la côte au vent, à l’est, un immense amphithéâtre mène au cœur de l’île et de son ancien volcan. C’est la vallée de la Papenoo, sauvage et verdoyante. Son nom signifie « le rassemblement de toutes les eaux ».

Talia embarque dans un hélicoptère de l’Armée, un Dauphin, avec Florian, pilote de la Marine et secouriste.

Ensemble, ils survolent ces paysages inaccessibles depuis la terre.

Talia se fait hélitreuiller non loin des eaux sombres et mystérieuses du Lac Vaihiria. La légende raconte qu’une monstrueuse anguille, de la taille d’un homme, régnait autrefois sur les eaux du lac. Un dieu la décapita et sa tête posée sur le sol donna naissance au premier cocotier.

Avec Talia, Florian découvre les vestiges du village de Farehape, un site archéologique exceptionnel où se partagent les savoirs anciens des îles du triangle polynésien. Ils passent les guets régulièrement inondés et longent la rivière de la Papenoo pour se baigner dans la cascade de la Maroto, l’une des plus belles de l’île, la récompense des randonneurs.

Réalisation : FREDERIC HENRY