Documentaire

Damien Roudeau nous guide en Écosse, pays de légendes au climat rude. Le jeune illustrateur parisien commence son voyage dans les îles Hébrides, puis traverse les Highlands, terres de lochs et de châteaux, jusqu’à Édimbourg, la ville des arts. Dans son carnet se dessinent des paysages à la beauté sauvage et des personnages singuliers. Dessinateur et graphiste de 25 ans, Damien Roudeau se consacre depuis six ans au reportage dessiné. Son diplôme d’illustration en poche, il vit en immersion dans des univers à priori clos pour mieux les comprendre (tribus électroniques, communautés Emmaüs, Groupes de sans-logis, squatter…). Cette curiosité de l’autre transparaît vraiment dans le voyage et dans son talent pour croquer les situations les plus fortes.

Réalisateur : Charles-Antoine de Rouvre