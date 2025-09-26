Documentaire

De Migennes à Dijon, le canal de Bourgogne, fort de ses 242 km, ondule à travers l’Yonne et la Côte d’Or entre sa vallée verdoyante de l’Ouche, ses collines bucoliques de l’Auxois et ses villages pittoresques chargés d’histoire. Cette voie fluviale, dont le but initial était de relier la Saône à l’Yonne pour permettre le transport de marchandises entre le Nord et le Sud de la France, a été inaugurée en 1832.

Dans cet extrait, Christiane Trégouët et Jérôme pédalent sur leur vélo électrique, entre les villes de Montbard et Venarey-les-Laumes… Ils roulent sur la Véloroute, le chemin de halage du canal de Bourgogne reconverti de bout en bout en piste cyclable. Christiane lui raconte son parcours, sa passion pour le vélo, le tourisme et surtout la région. Sur le trajet, Christiane tient à montrer à Jérôme la Grande Forge de Buffon, où elle a l’habitude de passer avec ses clients. Un site patrimonial habité par trois générations et qui raconte le lien historique entre les métiers de la forge et le canal.