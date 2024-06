Vacances écoresponsables : que faire en Bourgogne et en Corrèze ?

La Bourgogne et la Corrèze sont deux régions françaises qui regorgent de trésors naturels insoupçonnés. Loin des destinations surexploitées, ces deux territoires authentiques offrent une parenthèse verte idéale pour des vacances écoresponsables ressourçantes. Des villages médiévaux préservés et des parcs naturels grandioses s’y côtoient dans une harmonie préservée. Pour une échappée dépaysante dans l’une de ces régions, on vous propose ici un tour d’horizon de quelques activités écoresponsables à essayer.

Découvrez la Bourgogne au rythme de la nature

La Bourgogne offre aux visiteurs écoresponsables une multitude d’activités de pleine nature pour se ressourcer efficacement. Riche de ses paysages naturels préservés, cette région va sans doute combler vos attentes surtout lorsque vous séjournez dans le Village Toue des Demoiselles et ses hébergements insolites comme la toue cabanée.

Le Morvan vous dévoile ses trésors verts

Véritable écrin de verdure, le parc naturel régional du Morvan peut dérouler sous vos yeux ses paysages bucoliques. Au détour des sentiers pédestres balisés, vous pouvez admirer de superbes panoramas sur les forêts, les prairies et les lacs du massif. Avec ses eaux limpides, le lac des Settons par exemple permet de flâner sur les berges à l’ombre des chênes centenaires.

Quant aux plus aventureux, ils pourront se frayer un chemin jusqu’aux gorges de Narvau. Ainsi, grâce à ces superbes défilés naturels creusés par un ruisseau capricieux, vous avez l’aubaine d’observer les biches s’abreuver. Dans les sous-bois du Morvan en outre, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir une partie de la riche faune locale. Pour ce qui touche les amoureux des vieilles pierres par ailleurs, ils ne seront pas en reste parce que le parc recèle aussi quelques trésors patrimoniaux. Mieux, ils sont à l’image du sublime château de Chastellux dont les tours se mirent dans les eaux d’un charmant étang privé.

Sillonnez les routes des grands crus à vélo

Partir à la découverte des prestigieux vignobles de Bourgogne tout en préservant la nature qui les entoure, c’est possible ! Pour ce faire, vous pouvez enfourcher un vélo confortable et vous laisser guider sur la route des grands crus, de Dijon à Santenay. Sur près de 60 kilomètres, vous traverserez les typiques villages viticoles aux maisons anciennes bordées de douves et de murets en pierre sèche.

À Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée ou encore Nuits-Saint-Georges par ailleurs, vous allez immanquablement croiser les aires de dégustation où les vignerons passionnés vous feront découvrir leurs crus locaux. Notez surtout que leurs produits sont essentiellement issus de méthodes de culture traditionnelles et respectueuses des terroirs.

Pour la petite précision toutefois, ce sentier des grands vins n’est pas qu’une succession de parcelles verdoyantes. Au gré de votre balade à vélo, vous pouvez rencontrer de splendides paysages viticoles, parfois perchés sur les crêtes des collines avec une vue imprenable sur la plaine bourguignonne. En ces lieux, la vigne côtoie la nature et lui rend un hommage digne.

Suivez les sentiers pédestres bucoliques

Le meilleur moyen pour vous imprégner des charmes bucoliques du territoire bourguignon est de laisser vos pas vous guider sur les innombrables chemins balisés. Au départ des ravissants villages vignerons ou au cœur des massifs forestiers, les sentiers se frayent un chemin à travers les paysages préservés.

Depuis la célèbre roche de Solutré, vous pourrez emprunter par exemple les sentiers pédestres en direction des villages perchés du Mâconnais. Cette aventure peut vous aider à admirer les jolies chapelles romanes blotties au creux des vallons. Si par ailleurs vous préférez les randonnées dans le verdoyant parc Régional du Morvan, les pas vous mèneront progressivement sur les crêtes boisées.

Plus à l’Ouest, la Côte chalonnaise mérite aussi son petit détour avec ses chemins viticoles qui grimpent sur les coteaux calcaires entre champs de vignes et combes herbeuses. Partout, des tables de pique-nique et des points de vue soigneusement aménagés vous permettront de reprendre des forces avant de poursuivre votre promenade.

Pêchez les spécialités locales savoureuses

Au-delà des somptueuses randonnées nature et visites de villages bucoliques, la Bourgogne réserve aussi de délicieuses expériences écoresponsables aux amateurs de « bonne chère ». Pourquoi ne pas partir à la recherche des produits locaux et typiques, en privilégiant les circuits courts et le travail des petits producteurs attachés aux méthodes traditionnelles ?

Les amateurs de fromages par exemple seront sans doute comblés par les délicieuses tommes fermières au lait cru comme le brillat-savarin ou le chaource. Leurs croûtes orangées et fondantes sont en effet connues pour ravir les papilles. N’hésitez donc pas à vous renseigner sur les marchés de producteurs pour dénicher ces bijoux de la tradition fromagère locale. Par ailleurs, que serait vraiment un séjour en Bourgogne sans repartir avec quelques flacons des meilleurs crus de la région ? De nombreuses routes des vins sont désormais accessibles à vélo. Vous pouvez ainsi suivre un itinéraire tout tracé à la rencontre des vignerons locaux et déguster leurs nectars issus de la viticulture bio ou biodynamique.

La Corrèze, pour une aventure verte au cœur du Massif central !

La Corrèze est une invitation à l’écoresponsabilité que vous pouvez mieux apprécier en séjournant dans le Village des Monédières et ses roulottes et cabanes. Dans cette région, on prend le temps de vivre au rythme de la nature dans un cadre authentique où les traditions ancestrales ont toujours cours.

Le plateau de Millevaches reste un joyau naturel intact

Au cœur du parc naturel régional de Millevaches, le plateau éponyme s’étend telle une immense mosaïque de forêts, landes, tourbières et ruisseaux à l’état quasi sauvage. Mieux, l’aspect préservé de la nature en fait un lieu idéal pour la randonnée, l’observation de la faune et la reconnexion avec les éléments. Vous pouvez également déambuler sur les chemins balisés qui sillonnent ce territoire d’exception et parcourir les étendues de bruyères violettes à perte de vue. Possiblement même, vous allez croiser non seulement des chevreuils ou sangliers, mais aussi de fameux chevaux qui paissent en totale liberté sur le plateau.

Quant aux amoureux des grands espaces, ils seront émerveillés par les levers et couchers de soleil sur ces landes à l’horizon infini. Vous pouvez en outre vous imprégner de cette atmosphère minérale et sauvage, où les pierres levées celtiques rythment le paysage comme des sentinelles d’un autre âge.

Pagayer sur Dordogne et Vézère

Véritables joyaux naturels du Limousin, les rivières Vézère et Dordogne constituent des terrains de jeux idéaux pour les amateurs d’activités d’eau vive écoresponsables. En ces lieux, plutôt que des sports motorisés à fort impact environnemental, vous pouvez profiter des flots tumultueux pour quelques heures de lâcher-prise garanti.

Lancez-vous donc à l’assaut des rapides en canoë ou kayak sur la Dordogne. Au fil de votre descente sportive, vous pouvez alterner entre les portions calmes pour pagayer tranquillement et les passages plus agités à franchir avec agilité. Cette option reste ainsi idéale pour muscler vos bras tout en profitant des splendides paysages qui défilent. Pour une expérience rafraîchissante au plus près des éléments par ailleurs, vous pouvez oser le rafting ! Cette aventure est certes ponctuée d’adrénaline, mais elle est entièrement respectueuse de l’environnement des rivières corréziennes. Vous pourrez ainsi franchir de gré ou de force les vagues déferlantes.

Arpentez les circuits VTT et randonnées

Avec son relief vallonné et ses massifs boisés, la Corrèze offre aux amoureux de la petite reine un terrain de jeux idéal pour pratiquer le VTT dans les meilleures conditions. En effet, près de 200 circuits balisés de tous niveaux vous attendent dans les différents coins de ce département resté à l’état naturel. Sur les contreforts du Plateau de Millevaches, enfourchez vos montures pour un parcours trail entre combes, chaos rocheux et forêts de hêtres centenaires. Les chemins creux bordés de murets en pierres sèches rajoutent de la sensation au dépaysement et le tout est émaillé de splendides points de vue sur les crêtes et ravins.

Plus à l’ouest en Xaintrie, d’autres circuits techniques sillonnent entre les vallées encaissées et vous réservent de superbes paysages sur les méandres sauvages des rivières corréziennes. Au détour d’un raidillon, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir quelques-uns des habitants des sous-bois. Mieux, les chevreuils, les renards ou les martres se laisseront sans doute observer d’un peu plus près.

Percez les mystères du patrimoine médiéval

Les paysages naturels ne sont pas les seuls trésors que la Corrèze réserve à ses visiteurs écoresponsables. En réalité, cette région recèle aussi quelques merveilles du patrimoine médiéval éparpillées dans la campagne. Vous pouvez d’ailleurs commencer par découvrir les cinq « Plus Beaux Villages de France » du territoire, véritables joyaux d’architecture traditionnelle. Il s’agit de :

Collonges-la-Rouge ;

Curemonte ;

Saint-Robert ;

Ségur-le-Château ;

Turenne.

À Curemonte déjà, le charme opère dès que l’on franchit les remparts restaurés et que la silhouette altière du château féodal se dresse sur son éperon rocheux. À Collonges par ailleurs, c’est le rouge vineux des bâtisses en grès qui saisit immanquablement. Pour ce qui concerne Turenne, fief de la famille du grand militaire, ses tours rondes se découpent sur le ciel limousin. Si entre autres vous êtes un curieux en quête d’Histoire, la visite des Tours de Merle s’imposera durant votre séjour corrézien. Dominant la Xaintrie, ces ruines d’un ensemble défensif du XIIe siècle au charme romantique méritent amplement le détour.