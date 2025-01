Documentaire

Le village de la Brévine, dans le Jura Suisse, donne son nom à une minuscule vallée à 1000m d’altitude. C’est à cet endroit précis, au centre de la commune, que chaque année en hiver sont enregistrées les températures les plus basses d’Europe Occidentale, le record actuel est de -42 °. Ce phénomène climatique, lié à la topographie de ce lieu, fait que cette vallée a acquis le surnom de « Sibérie Suisse ». Les brévinais – appelés aussi les Montagnons – oscillent entre la fierté de vivre dans cet endroit particulier et l’agacement de voir leur région réduite à un thermomètre. Au fil d’une galerie de portraits, on découvre le facteur retraité du village qui est un peu la mémoire du lieu, le livreur de lait qui joue aux cartes et boit de la bière et un historien avec une besace pleine d’histoires étonnantes…