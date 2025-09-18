Documentaire

Nous partons pour un long voyage à travers l’Amérique du sud à la rencontre de peuples qui se servent de la mer pour construire leur liberté.

Au Honduras, les Garifuna, d’anciens esclaves en fuite, vivent en autonomie dans quelques villages isolés sur la côte. Pêchant, cultivant, célébrant les croyances de leurs ancêtres africains, ils se sont organisés en obéissant à une seule règle : agir comme bon leur semble.

Au cœur de l’archipel de San Blas, au Panama, les Kunas se sont autrefois battus pour leur indépendance. Désormais, ils forment une communauté qui cultive sa différence sur un archipel dont eux seuls détiennent les secrets.

En Colombie, dans le désert de la Guajira, les pêcheurs Apalaanchis habitent une terre désertique et s’évadent par leurs rêves.

Quant aux Jangadeiros du Nord-Est Brésil, ceux-ci portent un véritable amour à leurs jagandas, sortes de radeaux à voile rapides et résistants. Volant sur les eaux, ces pêcheurs s’aventurent au large pour profiter d’un océan sans limite.

Documentaire : Peuples des mers – Amérique latine

Réalisation : Ludovic Fossard

