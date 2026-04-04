Le temps des fêtes, c’est l’avenue la plus fréquentée de France. Chaque jour, de la grande roue de la Concorde à l’Arc de triomphe, plus de 600.000 personnes se pressent sur ses 2 km de trottoirs. Une fréquentation exceptionnelle dont profitent ceux qui font du business sur les Champs-Elysées magasins de luxe, restaurants gastronomiques, vélo-taxi ou encore commerçants au marché de Noël.