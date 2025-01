Documentaire

L’avenue des Champs-Élysées est une voie de Paris. Longue de près de deux kilomètres et suivant l’axe historique de la ville, elle est une voie de circulation centrale reliant la place de la Concorde à la place Charles-de-Gaulle dans le 8e arrondissement. Site touristique majeur, elle a souvent passé pour la plus belle avenue de la capitale1, et est connue en France comme la « plus belle avenue du monde

».