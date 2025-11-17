Près de 20 000 mobil-home se vendent chaque année en France et on en compte près de 250 000...
Préparer un voyage à vélo demande un savant mélange d’anticipation, de pragmatisme et d’envie d’aventure. Avant même de pédaler,...
L’Ardenne belge regorge de paysages vallonnés, d’étendues forestières profondes et de villages authentiques où le temps semble suspendu. Cette...
Les îles grecques attirent chaque année des millions de voyageurs, séduits par leurs plages lumineuses, leurs villages blancs, leur...
S’il y a un train incontournable dans l’Ouest américain, c’est bien le California Zephyr. Sur cette voie ferrée qui...
Même sous la pluie, Honfleur et ses environs offrent un éventail d’activités riches en découvertes et en moments mémorables....
Le Laos, petit pays du Sud-Est asiatique longtemps à l’écart du développement, recèle des charmes encore préservés. Pays de...
Granville, ancienne cité corsaire et port de pêche, est devenue la 1ère station balnéaire de la Manche grâce à...
Carole Gaessler installe son plateau au Pont du Gard, le plus haut pont aqueduc romain du monde, ainsi qu’à...
Dans les monts Zagros, au sud-ouest de l’Iran, un instituteur accompagne une famille de bergers nomades bakhtiaris dans leur...
Voulue par Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine, la place Stanislas est considérée comme l’une des plus belles d’Europe. Nous...
Au premier regard, la capitale du Japon, située au coeur de l’île principale Honshu, emporte les visiteurs dans un...
Le voyage de Sophie commence à Tunis. Elle fera la connaissance du taggueur Ismat. Elle ira pêcher au Cap...
Loïc et Geoffroy arrivent à Wuhan, ville de 9,7 millions d’habitants. Ils se lient d’amitié avec une famille de...
La Bretagne, son air marin et ses côtes sauvages sont bien connus des touristes. Mais le pays des Abers...
Longue d’une quarantaine de kilomètres, la côte d’Emeraude se situe sur la côte nord de la Bretagne, entre Cancale...
Mont-Dauphin est une place forte située dans les Hautes-Alpes en France. Elle ne se trouve pas « entre la France...
Après Istanbul, l’Anatolie et Ankara, les globe-trotteurs se rendent sur le mythique mont Ararat, avant de prendre la direction...
Après un long hiver, Chroniques d’en haut reprend ses quartiers d’été ! L’occasion de faire un petit tour d’Europe...
Le taureau « le Sanglier » de Cailar – Les Arènes d’Arles – Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Depuis les réserves du...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site