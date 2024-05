Documentaire



En 1994, Nathalie le Scrill tue son mari, Christophe, dont elle était séparée. Serge Bornstein décrit une personnalité fragile et sujette à des accès de violence. Simone Weber, surnommée la «diabolique de Nancy», a tué et découpé son amant en 1985. Francis Scherrer, expert psychologue, tentera de lever un coin du voile qui recouvre cette personnalité ô combien mystérieuse. Quant à Albert Millet, la liste de ses crimes débute en 1954, quand la tante de la belle Paulette refuse qu’ils se fréquentent. Vingt ans plus tard, il épouse Fernande, qu’il poignarde quand elle veut le quitter. Après 22 ans de prison, il tente de tuer Gisèle pour les mêmes raisons. Sept ans derrière les barreaux et il renouvelle son geste, à 78 ans passés. Le docteur Jean Bruter revient sur cette incroyable répétition de crimes passionnels.