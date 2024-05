Documentaire



Du beurre ou de l’huile d’olive dans la poêle ? Telle est la question qui divise les français en cuisine. Dans le sud, on préfère l’huile d’olive, dans le nord on choisit le beurre. Si pendant longtemps les professionnels de la cuisine ont désapprouvé le beurre au profit des huiles dites plus saines comme celle d’olive, le beurre fait son grand retour dans les cuisines des chefs. Pour savoir qui du beurre ou de l’huile est le meilleur en cuisine nous avons demandé à deux chefs Reine Sammut et Stéphane Poignavant de s’affronter dans un ultime combat.