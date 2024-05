Documentaire



Ici on produit peu, mais on produit bien. Située au carrefour des influences climatiques subtropicales et méditerranéennes, la Corse offre un environnement propice à la culture des agrumes. Les oranges corses bénéficient ainsi d’un ensoleillement généreux, de précipitations modérées et d’une terre fertile, conférant à leur pulpe une saveur incomparable.

Ce fruit, emblématique de la région, incarne à lui seul l’art de vivre corse. Chaque variété d’orange, qu’elle soit sanguine, Navel ou de type sanguinelli, porte en elle les nuances subtiles du terroir corse, imprégnées des arômes salins de la mer et des effluves boisés des montagnes.

Mais la véritable essence de l’orange corse réside dans le savoir-faire ancestral des agriculteurs locaux. Cultivées avec passion et respect de la nature, les oranges de Corse bénéficient de techniques traditionnelles de culture et de récolte, préservant ainsi leur qualité et leur caractère unique.

La production limitée d’oranges en Corse n’est pas un frein, mais plutôt une garantie de qualité. Chaque fruit est choyé, sélectionné avec soin et récolté à maturité, offrant ainsi une expérience gustative incomparable aux amateurs de saveurs authentiques.