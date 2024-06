Documentaire



La voiture est le moyen de transport individuel le plus cher. Mais difficile de s’en passer, même pour de cours trajets : 25% des déplacements de moins de 1 km se font en voiture. Pourtant la voiture reine n’est plus au goût du jour. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont décidé de s’en passer, ponctuellement ou pour la vie. Le piéton est revenu au cœur des préoccupations des villes : un urbaniste nous explique comment l’espace urbain accessible à pied est aujourd’hui valorisé par les politiques publiques et les promoteurs immobiliers. Quels avantages et quelles contraintes y a-t-il à vivre sans voiture ?



Un documentaire de Sévérine Picard