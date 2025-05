Documentaire

4000 morts par an, 11 par jour en moyenne et plus de 100.000 blessés… Pour stopper l’hécatombe sur les routes marocaines, MOHAMED VI a décidé d’appuyer sur le champignon de la répression ! Permis à point, alcootests, et amendes très lourdes en cas d’infraction, le nouveau code de la route s’attaque aux chauffards, mais aussi aux mentalités et aux porte-monnaie des contrevenants…! Et, c’est là que les marocains disent stop, ils n’y voient qu’un moyen de renflouer les caisses du royaume et intensifie la corruption. L’affaire a pris un tour politico-médiatique, et dans la rue, on ne parle plus que de ça.