Voyage au coeur de la forêt, en plein Far West amazonien sur la mine de fer de Carajas. C’est la plus grande mine de fer au monde. Un train, du rail… Quelques jours plus loin, arrêt à Serra Pelada avec des « cowboys » à chaque coin de rue. Evidemment ce n’est plus la mine d’or des années 80 mais on y creuse, on y cherche toujours…. Au-dessous de la cuisine de Chico un puits de 90 mètres de profondeur où il nourrit toujours ses espoirs de richesse. Mais les temps ont changé. Sur cet itinéraire, on traverse aussi la région de Eldorado dos Carajas. Ici, la forêt a laissé place aux ranchs. On y croise de vrais « rancheros » : des éleveurs de bétail qui marquent au fer rouge et font sonner les éperons. Le train arrive a São Luiz, dans l’état de Maranhão, qui a été colonisé par les Français et qui conserve encore quasiment intacte son centre historique alors qu’au port, le fer rencontre la mer…