Documentaire

Dans l’une des nombreuses îles qui constituent la vaste Indonésie, en Sulawesi, anciennes Célèbes, vit le peuple Toraja. Il s’est réfugié dans une région centrale de hautes montagnes creusées de cuvettes fertiles. Les Toraja vivent paisibles de la culture du riz et élèvent le buffle, animal essentiel, en harmonie avec leur environnement. On a longtemps cru qu’il s’agissait d’envahisseurs venus d’autres îles voire du continent., et qui auraient pénétré de plus en plus loin à l’intérieur des terres. Mais il semble qu’ils aient été plus simplement repoussés dans cette région, depuis la côte où leurs ancêtres s’étaient établis, par le nombre croissant d’Indonésiens islamisés qui font …