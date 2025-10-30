Documentaire

Elle prétendait avoir guéri d’une tumeur au cerveau grâce à son régime alimentaire. Voici l’histoire de Belle Gibson, l’influenceuse qui a menti sur son cancer.

