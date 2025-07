Documentaire

Fin avril, des affrontements entre milices ont fait plus de 100 morts dans les quartiers druzes de Damas et dans le sud, sur la route de Suwaida.

Dans la Syrie post-Assad, les autorités sont désormais confrontées à l’épreuve du pouvoir et de ses minorités religieuses, qui sont autant de pouvoirs militaires et politiques – et aussi, géopolitiques. Les massacres sur la côte alaouite début mars, les rumeurs nourries par le vide de l’information et les réseaux sociaux, la peur permanente et la violence qui furent la base sociale de la dictature pendant 14 années de guerre et bien avant, la crainte du voisin israélien d’un pouvoir islamiste à sa frontière… sont autant de facteurs qui nourrissent le chaudron druze – une minorité religieuse issue de l’islam chiite, dont la population est implantée en Syrie, mais aussi au Liban et en Israël.

Quelle est leur place dans cette nouvelle Syrie ? Qui sont les Druzes de Jaramana à Damas ou de Suwaida dans le Sud ? Depuis les affrontements fin avril, sont exposées leurs peurs, leurs aspirations et aussi leurs divisions dans la Syrie post-Assad.

