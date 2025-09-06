Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’insécurité règne à Cape Town Ici, les blancs se sentent menacés par les quartier pauvres

Documentaire Yaya raconte son périple inhumain pour arriver en France À 14 ans, Yaya a été contraint de quitter son pays pour survivre. Il a trouvé en France, une...

Documentaire Le salon de l’agriculture, la plus grande ferme de France C’est un salon de l’agriculture un peu particulier, placé sous le signe des revendications des agriculteurs et éleveurs. La...

Documentaire Au coeur d’une communauté Rom Dans cette commune en banlieue parisienne, dans la forêt, une communauté Rom s’est installée petit à petit. Mais leur...

Documentaire Bouchers vs. Vegans au salon de l’agriculture Face aux Végans, ce meilleur artisan boucher défend son steak

Documentaire Les gitans sédentarisés des cités de Montpellier 60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier

Documentaire Les évangélistes américains à la conquête du monde Incantations, gémissements, le culte évangéliste est la communication vers Jésus. Pour ces fidèles, le monde extérieur est ténébreux et...

Documentaire Tanzanie – le pari de l’eau Askwar Hilonga, ingénieur chimiste, a inventé un outil révolutionnaire : un filtre à base de nanoparticules qui pourrait permettre...

Documentaire Brésil : l’autre dcandale Volkswagen Volkswagen est accusé au Brésil d’avoir collaboré avec la junte militaire au pouvoir entre 1964 et 1985 en dénonçant...

Documentaire La perle de Tahiti Vous rêvez de lagons bleu turquoise, de fonds marins limpides où les poissons colorés vous effleurent, ce film vous...

Documentaire Avions-poubelles Des compagnies aériennes pas très fiable.

Documentaire Act up : sida guerilla Mercredi 1er décembre 1993 : journée mondiale de lutte contre le Sida. Les militants d’Act Up posent un préservatif...

Documentaire Miss Irak: élection du blasphème Etre sacrée Miss Irak n’est pas seulement un gage de beauté, c’est une preuve de courage. Dans ce pays...

Documentaire Itinéraires Bis – Quand Marseille cultive sa différence ! Il est pour tous les français l’un des visages de Marseille. C’est avec Michel Cordes alias Roland le patron...

Documentaire Afghanistan : Kaboul dans l’enfer de la drogue Depuis la reconquête du pouvoir par les talibans à Kaboul en août 2021, la situation humanitaire s’est considérablement détériorée. L’Afghanistan...

Article Les enfants dans la guerre Israël/Hamas Depuis un an, l’organisation terroriste palestinienne Hamas et l’armée israélienne s’affrontent dans la bande de Gaza. Depuis, des dizaines...

Documentaire Israël : les orthodoxes sortent du ghetto En Israël, les Juifs orthodoxes ont longtemps vécu en marge de la société. Refusant obstinément la modernité et limitant...