Documentaire

Trump ne cache pas vouloir déréguler la finance et vouloir moins d’état, moins de règles, moins de protection sociale et plus de laissez-faire… Au pays de l’individualisme et des self made men, le programme séduit. Mais certains veulent aller encore plus loin : les libertariens, eux, ne veulent plus d’état du tout ! Benoît Chaumont a rencontré ces Américains d’un genre différent. Un documentaire de l’Effet Papillon