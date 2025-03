Documentaire

Aux États-Unis Donald Trump a pour la énième fois – what a surprise – changé son fusil d’épaule. Après avoir promis une plus stricte régulation des armes à feu après la tuerie du lycée de Parkland, qui a fait 17 morts en février dernier, le chef de la Maison Blanche a fait marche arrière. En attendant un contrôle accru des armes, les flics s’invitent dans les écoles, les élèves apprennent l’autodéfense et comme on n’arrête pas le progrès, l’armée développe un jeu vidéo pour entraîner les profs à faire face aux attaques de masse. Un documentaire de l’Effet Papillon.