Suite au rachat de la chaine de restaurants «Hard Rock Café» par la tribu des Seminoles, certains Indiens d’Amérique sont devenus de puissants hommes d’affaires. Ils doivent leur réussite aux casinos construits sur leurs terres depuis 1988. Cette manne a bouleversé la vie des Indiens. Ainsi, chaque membre de la tribu des Seminole touche une rente mensuelle substantielle, qui lui permet de ne pas travailler. Mais ce jackpot suscite convoitises et conflits. Règlements de comptes, exclusions et escroqueries se succèdent.
Les Coushatta de Louisiane se sont fait escroquer de plusieurs dizaines de millions de dollars et les Redding Rancheria passent des tests ADN pour prouver qu’ils sont bien membres de la tribu.

Un documentaire de Matthieu Firmin