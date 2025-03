Documentaire

Le 16 décembre 2012, à 21 heures à New Delhi, Jyoti Singh, une jeune femme de 23 ans, sort d’un cinéma et monte dans un bus, sans savoir qu’à bord, six hommes l’attendent pour la suivre. Pendant plusieurs heures, elle subit leur gourou. Quelques jours plus tard, elle succombe à ses blessures et devient le symbole d’un fléau qui gangrène la société indienne : dans ce pays vaste, une attaque comme celle-ci est signalée toutes les 22 minutes. Pourquoi ces attaques sont-elles si fréquentes en Inde ? Que révèlent-ils sur la condition féminine et les mentalités dans cette société ? Est-ce qu’un changement est en cours ?

Réalisateur : David Muntaner