Documentaire

Depuis l’effondrement de l’industrie forestière, les communautés du Nord de l’Ontario francophone vivent un exode rural. Les jeunes partent vers les grandes villes, où ils abandonnent parfois le français au profit de l’anglais. On s’est rendu dans les villages voisins de Geraldton et de Longlac, une région éloignée où le français a déjà été majoritaire. Une poignée de jeunes francophones y vivent toujours et se battent pour préserver leur langue. Un documentaire de Natasha MacDonald-Dupuis et Vedran Lesic.