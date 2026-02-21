Le Canada et particulièrement le Québec sont devenus une plaque tournante de la migration illégale.
Après avoir œuvré durant des décennies dans le trafic d’armes, de drogues et de blanchiment d’argent, des organisations criminelles se sont lancées dans le trafic de clandestins, notamment pour accéder aux États-Unis, en passant par le Canada. Ces réseaux profitent aussi des règles canadiennes pour entrer discrètement au pays, avec de fausses identités mexicaines. Comment fonctionnent ces passeurs et ces groupes criminels? Qui les dirige? Après des mois d’enquête, Romain Schué et Martin Movilla ont pu entrer en contact avec ces réseaux et se sont rendus aux États-Unis et au Mexique pour percer le mystère.