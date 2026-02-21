Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le cauchemar des « deepfakes » pornographiques Une étudiante américaine s’aperçoit que des vidéos porno la mettant en scène circulent sur les réseaux sociaux, alors qu’elle...

Documentaire Inde : les malgré-nous de l’armée russe Disponible jusqu’au 16/02/2029 Ils étaient partis chercher du travail et s’offrir un avenir. Ils ont trouvé la guerre. Sonu,...

Documentaire La vie d’un routier dans le Somaliland Sur 350 km de routes Africaines, ils peuvent se faire dépouiller à tous moments.

Documentaire Le blé, l’autre arme de Poutine La guerre menée par la Russie en Ukraine a déstabilisé le marché mondial des céréales, notamment celui du blé....

Documentaire Quel avenir pour les Kurdes de Syrie ? Alors que le nouveau président syrien tente d’unifier le pays, la minorité kurde voit son rêve d’autonomie s’envoler. Les...

Documentaire Les oubliés de la Belle Étoile – Quand l’école maltraite Après une vie de silence, les anciens pensionnaires du centre de redressement catholique savoyard Belle Étoile lèvent enfin le...

Conférence Sophie Fontanel: la révolution par la douceur La douceur a-t-elle encore sa place dans le monde ? Oui, mille fois oui, proclame Sophie Fontanel. Pour la...

Documentaire Géorgie : des bébés volés et vendus Panagiotis Souroukli a été vendu à sa naissance en Géorgie avant d’être adopté à Chypre. Il est l’une des...

Documentaire Terre-Neuve, les chasseurs d’icebergs Au printemps, d’énormes blocs de glace dérivent lentement le long des côtes de Terre-Neuve. Ils empruntent la «route des icebergs»,...

Documentaire Touaregs, la fin du rêve nomade Le peuple des sables est en danger. Pendant des milliers d’années les Touaregs ont vécu dans un sahara sans...

Documentaire Le pays lointain – Pakistan Des racines pakistanaises et une patrie britannique : environ 1,5 million de personnes en Grande-Bretagne sont originaires du Pakistan. Qu’il...

Documentaire Ils travaillent 24/24 En 1953, 30% des coréens étaient illettrés. Aujourd’hui, 3 sur 4 suivent une formation supérieure. Mais avant d’en arriver...

Documentaire Français contre Chinois, main basse sur l’Afrique Des routes, des hôpitaux, des stades : depuis 15 ans, les entreprises chinoises construisent tout en Afrique. Des chantiers...

Documentaire Vivre loin du monde – Laos Dans le Sud du Laos, sur le bord du Mékong, John est installé dans une hutte de bambou, au...

Documentaire Quand les Afghanes chantaient En Afghanistan en 2019, la pop star et activiste féministe Aryana Sayeed soutient les deux seules jeunes chanteuses candidates...

Documentaire Le mouvement des anti-spécistes Leur mouvement ne cesse de prendre de l’ampleur: les anti-spécistes militent pour le bien-être animal et la fin de...

Documentaire Congo, les coursiers de la jungle | Les routes de l’impossible Les Congolais ont l’habitude de dire que celui qui ne voyage pas ne connaît pas la valeur des hommes....

Documentaire Fonctionnaires fantômes : 100 millions d’euros chaque année… pour rien A Paris, un centre a été créé spécialement pour gérer les postes de fonctionnaires fantômes.

Documentaire Vian, la voix des Yézidis En 6 mois, Vian Dakhil est devenue l’icône du peuple Yézidi, la porte-parole de son martyr. Grâce à...