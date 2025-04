Documentaire

Depuis 1960, 25 % des Africains n’ont pas bénéficié de la croissance de l’économie mondiale. Aujourd’hui 250 millions d’Africains, soit 19 %, ne mangent pas à leur faim, et le nombre a augmenté depuis 2010. L’ Afrique a un immense besoin d’électricité, de lycées techniques, de lycées agricoles, d’écoles primaires, de dispensaires, d’eau potable. Alors pourquoi dépenser des milliards de dollars pour aller sur la Lune ou sur Mars ? Il faudrait donner 50 milliards de dollars de plus par an, cela serait possible si tous les pays riches augmentaient leur aide publique au développement à seulement 0,7 % de leur Produit Intérieur Brut comme ils s’étaient engagés à le faire auprès de l’ONU dans les années 1960. C’est une question de priorité et de dignité. En plus cela permettrait de limiter l’immigration qui n’est pas une bonne chose pour les pays africains, car elle prive les pays en espoir de développement des forces vives pouvant intervenir dans le développement de leurs pays. Un documentaire de Michel Yves GATTEPAILLE.