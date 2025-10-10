Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Thaïlande : ils défient des cobras pour se nourrir On le surnomme « le village des cobras ». A Khok San Nga, en Thaïlande, certains habitants gagnent leur...

Documentaire Retour à la terre : changer l’agriculture pour changer le monde A l’heure où le monde bascule, de jeunes agricultrices anticipent les grands changements de notre société. Réalisateur : Alexandra...

Documentaire Le conservatisme : une nouvelle tendance Un vent conservateur souffle sur le monde. À New York, Jean-Michel Scherbak tente de comprendre pourquoi le conservatisme a...

Documentaire Le coût de l’incarcération des détenus islamistes dans les prisons françaises Plus de 1000 prisonniers en lien avec le terrorisme sont incarcérés dans les prisons françaises et 70 d’entre eux...

Documentaire En Haïti, ils survivent entre pauvreté et violence extrême À Port-au-Prince, capitale d’Haïti, la survie est un combat quotidien. Dans cette ville où plus de 80 % des...

Podcast Communautés LGBTQ : au cœur de la confrontation Est/Ouest Au cours de la dernière décennie, l’ancien bloc soviétique a vu monter en puissance un discours faisant de la...

Documentaire Bourreau et victime : quel face-à-face ? Est-il vraiment possible de mettre face à face une victime et son bourreau pour espérer un dialogue ? Quand...

Documentaire Reconnaissance faciale : des entreprises de la tech au cœur de la surveillance Caméras haute définition, logiciels de reconnaissance faciale, centres de vidéosurveillance dernier cri : Sources révèle comment des entreprises occidentales...

Documentaire Vacances: ruée sur la Suisse L’été s’annonce inédit : la seule destination qui semble garantie, à ce stade, est la Suisse. Beaucoup d’habitués de...

Documentaire Agriculteur, prêtre ou procureur : ils combattent la mafia Ils sont agriculteur, prêtre ou procureur, et ils ont décidé de ne plus subir la loi de la mafia....

Documentaire De la bière pour attirer des gens à la paroisse Philipp Irmer est prêtre et exerce son ministère dans le Nord de la Bohême. Cette région de la République tchèque,...

Documentaire Surdoués, HP… – Qui sont-ils ? Les personnes à haut potentiel fascinent ! Même si elles sont plutôt rares, elles ne représentent que 2,5% de...

Documentaire Immersion avec des casseurs Voitures brûlées, commerces saccagés, policiers agressés… Pendant 12 nuits consécutives, ils ont choisi de « casser » au pied de leurs...

Documentaire Pensionnat : rentrée à la dure Le pensionnat est l’image de la discipline stricte et des règles à caractère militaire. De nombreux jeunes rejoignent cette...

Documentaire Mystérieuse Arabie – Les Émirats Arabes Unis – 4/5 Rares sont les endroits du monde affichant un tel brassage culturel : originaire de plus de deux cents nations...

Documentaire Bling Bling Tour en Angleterre Après New-York, cette semaine, pour le quatrième épisode de notre BLING BLING TOUR, Sebastian Perez-Pezzani a fait escale...

Documentaire Toutes les lames d’Auvergne A l’heure de la mondialisation, la coutellerie française existe encore. Elle affronte une forte concurrence, notamment asiatique, et pourtant...

Documentaire Immersion au coeur de nos prisons Le système pénitencier est régulièrement pointé du doigt. Que se passe-t-il vraiment dans nos prisons ? Quelles sont les...

Documentaire Mogok : la vallée des rubis de Birmanie A 850 km au nord de Rangoon et à 180 km de la frontière chinoise, se trouve Mogok, la...